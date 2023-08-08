عجزت المعدات والآليات الغربية تماما منذ إمداد أوكرانيا بها من الغرب عن صناعة أي فرق في أرض المعركة، حيث أن السواد الأعظم منها بات ضحية مضادات الدروع أو المدفعية الروسية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، آظهر الواقع العسكري القيمة الحقيقية للسلاح الغربي المضخم من الآلة الإعلامية الأمريكية والأوروبية.

وتناقلت وسائل إعلام روسية مشاهد لمقاتلين روس أثناء سحبهم لعربة مدرعة من طراز “ماستيف” بريطانية الصنع، تركتها القوات الأوكرانية خلال إحدى الهجمات الفاشلة.

ولا تعد هذه المركبة الغنيمة الأولى من نوعها، حيث صرح فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، أن الجيش الروسي استولى على دبابة فرنسية من طراز “أمكس-10 آر سي” في مقاطعة زابوروجيه.