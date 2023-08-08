آبي أحمد وسلفاكير يجريان مباحثات ثنائية بشأن السلام الإقليمي

أجرى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مباحثات ثنائية تناولت قضايا متعلقة بالسلام والأمن الإقليمي.
جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سلفاكير، إلى أديس أبابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، اليوم الأحد.
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27 يونيو, 10:42 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن زيارة رئيس جنوب السودان إلى إثيوبيا استمرت ليوم واحد، مشيرة إلى أن مباحثاته مع آبي أحمد تناولت أيضا قضايا التجارة وتطوير البنية التحتية.
وفي تصريحات سابقة، وصف آبي أحمد، جنوب السودان، بأنها صديق دائم لأديس أبابا، في كل الظروف، بينما تحدث سلفاكير، في أكثر من مناسبة، عن تحقيق التكامل الاقتصادي مع أديس أبابا.
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