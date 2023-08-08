وزيرا خارجية أمريكا وأوكرانيا يبحثان مستجدات "الهجوم الأوكراني المضاد"

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، تطورات الهجوم الأوكراني المضاد، والمحادثات التي اختتمت أخيرًا في مدينة جدة السعودية لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: “تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم عبر الهاتف، وناقشا التطورات في هجوم أوكرانيا المضاد، والمحادثات الأخيرة حول سلام عادل ودائم في أوكرانيا التي عقدت في جدة، في المملكة العربية السعودية، والترتيبات الأمنية الطويلة المدى بين البلدين”.

وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة “القوي والمستمر” لنظام كييف وللجيش الأوكراني.

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واستضافت مدينة جدة السعودية خلال اليومين الماضيين محادثات حول الأزمة الأوكرانية، بعد أن دعت ممثلين من نحو 30 دولة، ليس من بينها روسيا.

وصرحت الخارجية الروسية سابقاً، في تعليقها على المشاورات بشأن أوكرانيا في جدة، إنه من العبثية والهراء، اتخاذ قرارات بشأن الأزمة الأوكرانية على المستوى السياسي من دون مشاركة روسيا.