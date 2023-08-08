الجيش السوداني: مقتل 20 عنصرا من "الدعم السريع" بالخرطوم

أعلن الجيش السوداني، يوم الإثنين، مقتل 20 عنصرًا من قوات الدعم السريع في عمليات قتالية في مناطق بالخرطوم.

الخرطوم – سبوتنيك . وذكر الجيش السوداني في بيان: “تواصل مجموعات العمليات الخاصة نشاطها في كافة مناطق العاصمة، وهي مستمرة في إيقاع الخسائر بالعدو [الدعم السريع] حيث بلغ مجموع خسائر المليشيا اليوم ما يفوق 20 قتيلًا وعددًا من الجرحى في أم درمان وبحري والخرطوم، والقبض على اثنين من المتمردين في منطقة بحري العسكرية”.

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وأضاف أنه “تشهد جميع المناطق والفرق استقرارًا وسيطرة عملياتية لصالح قواتنا”.

ونوه بأنه “وجهت قواتنا عددًا من الضربات الجوية على تمركزات للعدو بعدة مناطق داخل وخارج منطقة العاصمة، ويجري رصد تحركات ونوايا العدو بدقة للتعامل معها”.

وتتواصل منذ 15 نيسان/أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بما في ذلك القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

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وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع “ الاتفاق الإطاري ” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.