نائبة وزير الخارجية الأمريكية تجري محادثات "صعبة" مع قادة الجيش في النيجر

أعلنت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية الفعلية فيكتوريا نولاند، يوم الإثنين، أنها التقت بزعماء الجيش في النيجر ولم تحقق تقدمًا فوريًا في إلغاء الانقلاب.

وقالت نولاند للصحفيين عبر الهاتف من عاصمة الدولة الغرب أفريقية نيامي: “لقد كانت هذه المحادثات صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة جدًا”.

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وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

وأعلنت (إيكواس)، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد.

ومطلع أغسطس/ آب الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الذي عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.