الجيش في النيجر يعين رئيس وزراء جديد

ووفقًا للبيان الذي أذيع على التلفزيون الرسمي للنيجر: “يعين السيد لامين زايني علي محمان بموجب قرار رئيس المجلس الوطني للحماية الوطنية ورئيس الدولة رئيسًا للوزراء”.

ويشغل لامين زايني حاليًا منصب ممثل بنك التنمية الأفريقي في العاصمة التشادية نجامينا، وسبق له أن شغل نفس المنصب في ساحل العاج والغابون.

وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح الخميس 27 يوليو/ تموز الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، مؤكدين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.