إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق نابلس

أُصيب العشرات من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص والاختناق بالغاز وذلك خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عسكر شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن 58 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز، بينما أُصيب مواطنين بشظايا الرصاص وثالث جراء السقوط وجرى تقديم الإسعافات الميدانية اللازمة لهم.

مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس

من جانبه، أفاد مراسل وكالة “وفا”، بأن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، باتجاه مخيم عسكر، وذلك لتنفيذ عملية هدم منزل عائلة عبد الفتاح خروشة.

وجرى إخلاء العائلة المكونة من 5 أفراد، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.