السفير الروسي في واشنطن: المحادثات حول أوكرانيا في السعودية لم تحقق أي نجاح

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية لم تؤدي إلى أي نتيجة، لأن روسيا لا تشارك فيها، ولم تحقق أي نجاح.

وقال أنطونوف في بيان: “شهدنا محاولة فاشلة أخرى من إدارة الولايات المتحدة لتصوير ما يرغبون فيه على أنه واقعي. لم يُحققوا أي نجاح دبلوماسي في جدة”.

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وأضاف البيان أن “واشنطن حاولت أن تظهر صورة جميلة لدعم الولايات المتحدة من قبل دول ‘الجنوب العالمي’ في جهودها لعزل روسيا”.

وتابع السفير الروسي: “الهدف هو جلب البلدان التي لا تدعم ‘النظام القائم” إلى جانبهم. لذلك كانت النتيجة المتوقعة للاجتماع هي عدم وجود موقف موحد حول كيفية التقدم في تسوية الأزمة في أوكرانيا”، مؤكدا: “لم يكن هناك أي دعم لما يعرف بـ ‘صيغة السلام’ الأوكرانية”.

وأشار أنطونوف إلى أنه:

يجب أن نفهم كيف يمكن مناقشة مسائل تتعلق بأمن روسيا من دون مراعاة مصالحنا الوطنية. أليس واضحا لأحد حتى الآن أنه في مثل هذا الوضع لا يمكن تحقيق نتيجة ملموسة؟.

وأضاف أن الولايات المتحدة تظهر نهجًا غير منطقي، حيث يستبعدون روسيا من المفاوضات في بعض الأحيان ويتهمون موسكو بعدم الرغبة في المشاركة فيها، وفي الوقت نفسه يقومون بدور الوساطة ويُرسلون الدبابات إلى كييف”.