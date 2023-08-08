السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تصعد التوتر في القوقاز

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن “الولايات المتحدة تزيد التوتر حول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدلاً من العمل على اتفاق بين تبليسي وسوخومي وتسخينفال على عدم استخدام القوة.

وقال أنطونوف في بيان: “إذا كانت الإدارة حقاً ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة، يجب أن تتخلى عن الاتهامات والتهديدات بالعقوبات ضد روسيا، وألا تحاول تقويض العلاقات المتزايدة بين بلادنا وجورجيا.

أوسيتيا الجنوبية: قرار روسيا بالدفاع عن الجمهورية قبل 15 عاما كان قرارا صائبا

وأضاف: “من المهم التركيز على العمل العملي في إطار المناقشات الدولية في جنيف بشأن الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز”.

وأشار السفير الروسي:

قبل كل شيء، يجب أن يتم العمل على إبرام اتفاق ملزم قانونياً بعدم استخدام القوة بين تبليسي وسوخومي وتسخينفال، وعدم تصعيد التوتر كما تقوم به الولايات المتحدة حالياً.

ويذكر أن جورجيا قامت في ليلة 8 أغسطس/آب 2008 بقصف صاروخي من منصات “غراد” لأوسيتيا الجنوبية، وعلى إثرها هاجم الجيش الجورجي العاصمة تسيخنفال ودمر جزءاً منها، ما دفع بروسيا وبهدف حماية سكان أوسيتيا الجنوبية ومنهم من حصل على جنسية روسيا الاتحادية، للتدخل عسكرياً وطرد القوات الجورجية، بعد خمسة أيام من العمليات العسكرية.

واعترفت موسكو بسيادة واستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، في 26 أغسطس/آب 2008.