أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “شرق” أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية صدّت عدة هجمات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

موسكو – سبوتنيك . وقال تشيخوف في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “(في اتجاه دونيبتسك)، صدّت الوحدات الأمامية لمجموعة القوات الروسية “شرق” بدعم مدفعي عدة هجمات للعدو كان يتقدم بعربات مدرعة في اتجاه التجمع السكني أوروجاينويه.

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وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت مستودع ذخيرة شمال فلاديميروفكا ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة أوغليدار، كما دمرت نيران مدفعية الهاوتزر طاقم هاون شمال نيكولسكي.

وأردف تشيخوف أن الطيران الروسي دمر أيضًا نقاط انتشار مؤقتة وأماكن تجمع العسكريين الأوكرانيين والمعدات في منطقة التجمعات السكنية ستارومايورسكي، أوروجاينويه وبريوتني.

كما أشار إلى أن منظومة “فيربا” الصاروخية المحمولة أسقطت مسيرة أوكرانية من طراز “فوريا”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.