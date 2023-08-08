القوات الأوكرانية تطلق 6 صواريخ على منطقة كيفسكي في مدينة دونيتسك

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب على قناته في “تليغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 06:20 على التجمع السكني ياسنوبرودوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة كيفسكي)، وتم إطلاق ستة صواريخ”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.