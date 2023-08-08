بلينكين: الولايات المتحدة عالجت قضايا روسيا في صفقة الحبوب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أن الولايات المتحدة عالجت أسئلة روسيا حول شروط “صفقة الحبوب”، وهو اقتراح قدمته الأمم المتحدة إلى موسكو على جدول الأعمال، لكن روسيا لم ترد.

وقال بلينكين بهذا الصدد: “بالنسبة إلى المؤشرات المحددة للمشكلات المحتملة مثل البنوك والنقل وما إلى ذلك، فقد بذلنا قصارى جهدنا للتأكد من حل هذه المشكلات. على سبيل المثال كتبت رسائل إلى بنوكنا توضح فيها أننا ندعم تمامًا تصدير الحبوب الروسية”.

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وجاءت تصريحات بلينكين خلال مقابلة مع الإذاعة الفرنسية وقال فيها”لا ينبغي أن تكون هناك مخاوف بشأن العقوبات التي تسحب منها الحبوب الروسية والنقل والتأمين وما إلى ذلك”.

ووفقا له، يوجد الآن على جدول الأعمال اقتراح أعدته الأمم المتحدة لروسيا، والذي يُزعم أنه يجيب على جميع المخاوف.