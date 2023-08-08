مجلس الأمن الروسي: لدى موسكو ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة

وكتب ميدفيديف في قناته على موقع “تليغرام”: ” منظومة الناتو بأكملها عمليا تحارب ضدنا بشكل علني. لدينا ما يكفي من القوات لحل جميع مسائل العملية العسكرية الخاصة. وكما حدث في آب/أغسطس 2008، سيتم سحق أعدائنا وستحقق روسيا السلام وفق شروطها الخاصة”.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.