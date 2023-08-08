مصدر أمني: مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين بهجوم لداعش على حاجز للجيش السوري بريف الرقة

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دمشق- سبوتنيك. قال المصدر إن “عددًا من مسلحي داعش الإرهابي هاجموا حاجزَا للجيش السوري، يسمى حاجز القوس، والذي يبعد مسافة 7 كم عن بلدة معدان جنوب شرق الرقة”.
وأضاف المصدر: “عناصر الحاجز اشتبكوا مع مسلحي داعش، ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين”.
ونفى المصدر سيطرة داعش على أي نقطة للجيش السوري في المنطقة، وقال: “فلول تنظيم داعش الإرهابي المنتشرة في المنطقة تشن هجمات متكررة بشكل مستمر ضد حواجز الجيش والحافلات المدنية والعسكرية”.
سوريا.. مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق
أمس, 00:45 GMT
وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “داعش”، يوم الخميس من الشهر الجاري، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وفي الأيام القليلة الماضية، نفذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات جوية استهدفت مقارًا تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي بين باديتي حماة والرقة، ما أدى إلى تدمير عدة مقار وآليات تابعة للتنظيم.
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