مصدر أمني: مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين بهجوم لداعش على حاجز للجيش السوري بريف الرقة

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دمشق- سبوتنيك. قال المصدر إن “عددًا من مسلحي داعش الإرهابي هاجموا حاجزَا للجيش السوري، يسمى حاجز القوس، والذي يبعد مسافة 7 كم عن بلدة معدان جنوب شرق الرقة”.

وأضاف المصدر: “عناصر الحاجز اشتبكوا مع مسلحي داعش، ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين”.

ونفى المصدر سيطرة داعش على أي نقطة للجيش السوري في المنطقة، وقال: “فلول تنظيم داعش الإرهابي المنتشرة في المنطقة تشن هجمات متكررة بشكل مستمر ضد حواجز الجيش والحافلات المدنية والعسكرية”.

سوريا.. مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم “داعش”، يوم الخميس من الشهر الجاري، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي، في اشتباكات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.