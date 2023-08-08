إعلام يكشف عن إجراء اتخذه الجيش الأوكراني "قلب ميزان القوى" لصالح روسيا

صرحت قناة هندية، بأن القوات الأوكرانية تخلت عن التكتيكات الأمريكية عند محاولتها تنظيم هجوم مضاد، وقد أظهرت بعض المعدات التي قدمها الغرب عدم فاعليتها، الأمر الذي يصب في مصلحة روسيا.

وقالت القناة: “القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن التكتيكات الأمريكية، حيث تبين، أنها غير فعالة”.

وأضافت: “كانت أوكرانيا تأمل في أن تكون قادرة على اختراق المواقع الروسية، لكن الهجوم المضاد يتحرك ببطء حيث تصطدم قواتها بخطوط الدفاع الروسية شديدة التحصين”.

وتابعت: “تبين أن بعض المعدات الغربية التي تم تسليمها غير فعالة، حيث لم تستطع اختراق الألغام الروسية”.

وأضافت قناة ” WION”: “الآن تتخلى الوحدات الأوكرانية عن خططها لمهاجمة المواقع الروسية باستخدام مناورات غربية متطورة، وأراد الحلفاء الغربيون أن تستخدم أوكرانيا تكتيكات هجومية أكثر عدوانية”.

وأشارت القناة إلى أنه نتيجة ذلك، عاد المقاتلون الأوكرانيون، الذين لم يكن أمامهم سوى أسابيع قليلة للتدريب، إلى أساليب مألوفة أكثر. “كل هذا أدى تدريجياً إلى إبطاء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لأوكرانيا. والآن يتطور الوضع لصالح روسيا”.

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وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن الأسابيع الأولى من “الهجوم المضاد” الذي طال انتظاره في أوكرانيا، لم تكن جيدة مع القوات الأوكرانية التي دربتها وسلحتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية: “قررت قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا العودة إلى التكتيكات السابقة للعمليات العسكرية، لأن الأساليب الغربية للهجوم المضاد لم تبرر نفسها وأظهرت عدم كفاءة كاملة في زابوروجيه وغيرها من الاتجاهات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “التشكيلات الأوكرانية المدربة في الغرب لم تستطع التغلب على حقول الألغام الروسية والمدفعية الروسية وتعرضت لإطلاق نار مستمر من المدفعية وطيران الجيش الروسي”.

وتابعت الصحيفة: “وهكذا تبين أن التكتيكات التي أوصى بها المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون غير مجدية في الوضع الحالي، لقد أدت فقط إلى وفيات جماعية للجنود الأوكرانيين. من ناحية أخرى، يتطلب القصف المستمر كمية هائلة من الذخيرة، والدول الغربية تعاني بالفعل من مشاكل معينة مع هذا”.