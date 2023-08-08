الرئيس الفلسطيني يصل الأردن في زيارة "غير معلنة" ويلتقي الملك عبد الله الثاني

وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، التقى خلالها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وقالت وكالة “عمون” الأردنية، أن عباس وصل إلى الأردن في زيارة “غير معلنة”.

وعقد الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني، اجتماعا ثنائيا، حضره ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة، وآخر التطورات السياسية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

الرئيس الفلسطيني يصل عمّان في زيارة غير معلنة مسبقا يلتقي خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني#عمور #الاردن pic.twitter.com/UBadt5N1Em — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) August 8, 2023

ورافق الرئيس الفلسطيني في زيارته للأردن، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري.

ملك الأردن يتذكر في أمريكا مواقف لأسرته الهاشمية تؤكد ارتباطها بالقدس شخصيا