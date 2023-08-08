جاؤوا من مناطق الجيش الأمريكي وانسحبوا إليها… مصدر عسكري سوري يروي تفاصيل هجوم "داعش"

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وفيما تم قتل “داعشي” وإصابة آخرين، مؤكدا أن الهجوم شنه مسلحو التنظيم، تم انطلاقا من منطقة الـ(55) التي تحيط بقاعدة “التنف” الأمريكية اللاشرعية، على الحدود السورية العراقية الأردنية.

ونفى المصدر العسكري الذي يعمل في محافظة الرقة السورية، جميع الأنباء التي تتحدث عن سيطرة مجموعة من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا و عدد من الدول) على إحدى القرى الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور شرقي سوريا، إثر الهجوم الذي شنته فلول التنظيم الإرهابي التي تنشط في مناطق نفوذ “التحالف الأمريكي” في البادية السورية.

وتابع المصدر في حديثه لـ”سبوتنيك” أن مجموعة من فلول تنظيم “داعش” هاجمت في وقت متأخر من ليل (الإثنين-الثلاثاء)، نقطة تفتيش عسكرية للجيش العربي السوري، في قرية (معدان عتيق) شرقي محافظة الرقة، وقامت المجموعة بحرق غرفة مسبقة الصنع بعد انسحاب عناصر الحراسة من النقطة بسبب قلة عددهم، والتحصن في موقع يمكن الدفاع عنه.

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وتقع قرية (عتيق قديم) على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وتبعد عن مدينة دير الزور حوالي 70 كم غرباً، يحدها من الغرب ناحية معدان جديد التابعة لمحافظة الرقة، ومن الشرق قرية القصبي، ومن الجنوب البادية، ومن الشمال نهر الفرات.

واوضح المصدر بان “إرهابيي داعش قاموا بإطلاق الرصاص العشوائي على السيارات على طريق عام (الرقة- دير الزور)، حيث تصادف مرور سيارة يستقلها 3 من أفراد قوات الدفاع الوطني الرديفة للجيش السوري، والتي تعمل في محافظة دير الزور، ما أدى لاستشهاد شخص وإصابة اثنين بجروح”.

وأضاف المصدر: “كما تم الاشتباك مع الإرهابيين المهاجمين من قبل دورية أمنية تصادف مرورها أيضاً على الطريق العام في المكان، ما أسفر استشهاد عنصر أمني”.

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وبين المصدر بأن قوات الجيش العربي السوري والدفاع الوطني، قامت على الفور باسترجاع النقطة وتمشيط المنطقة، حيث تم قتل أحد العناصر المهاجمة وفرار ما تبقى منهم إلى جحورهم في مناطق البادية المفتوحة على مناطق نفوذ وسيطرة ما يسمى “التحالف الدولي”، بقيادة الاحتلال الأمريكي في محيط منطقة الـ(55) التي تتحلق حول قاعدة “التنف” الأمريكية اللاشرعية، وهي المنطقة التي تتخذها فلول التنظيم الإرهابي كقاعدة آمنة في تنفيذ هجمات متفرقة ومباغتة على النقاط وتجمعات المدنيين خصوصاً رعاة الأغنام، أو ما يسمى “البدو الرحل” الذين يمتهنون رعاية الأغنام والمواشي في البادية السورية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الهجمات الغادرة أسفرت خلال الفترة الماضية إلى استشهاد مجموعة من المدنيين خصوصاً رعاة الأغنام والذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، مع قتل ونفوق مئات الرؤوس من الأغنام والمواشي العائدة لهم.