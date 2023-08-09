الصاروخ الحامل لمركبة "لونا" يصل إلى قاعدة فوستوشني الفضائية قبل إطلاقه إلى القمر… فيديو

عرضت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” لقطات للصاروخ “سويوز” الحامل لمركبة “لونا” بعد تجميعه في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى.

وبيّنت “روسكوسموس” أنه من المقرر أن يحمل الصاروخ “سويوز” مركبة الهبوط “لونا-25” إلى القمر يوم 11 أغسطس / آب الجاري، والتي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر في منطقة وعرة.

وأشارت “روسكوسموس” سابقا إلى أنه سيتعين على المحطة الفضائية أخذ عينات من التربة وتحليلها، وإجراء البحوث العلمية، بما في ذلك دراسة الطبقة العليا من التراب السطحي بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وكذلك الغلاف الخارجي للقمر.