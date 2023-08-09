الخزانة الأمريكية تمدد التنازل عن العقوبات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

صرّح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة تمدد التنازل عن عقوباتها على سوريا لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

واشنطن – سبوتنيك. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: “تظل وزارة الخزانة الأمريكية ملتزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتحقيقا لهذه الغاية، يواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السماح بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري من قبل المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وقي وقت سابق من اليوم، مددت سوريا، لمدة 3 أشهر، تصريحا منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، باستخدام معبري باب السلامة والراعي في ريف حلب شمالي البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها.

سوريا تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لإيصال مساعدات إنسانية