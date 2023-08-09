القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف

وقال غانتشيف: “في الأيام الأخيرة، أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا وهذا مؤشر قوي للغاية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة “زاباد” (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.