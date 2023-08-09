القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة خاركوف

كشف رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أن الجيش الروسي حرر خمس بلدات في المقاطعة.
وقال غانتشيف: “في الأيام الأخيرة، أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا وهذا مؤشر قوي للغاية”.
وأشار غانتشيف إلى أن الجيش الروسي يتحرك بنشاط كبير وبسرعة كبيرة في عمق المنطقة.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ هجوما واسعا على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف
أمس, 10:59 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجوعة “زاباد” (الغرب) التابع للجيش الروسي، نفذت هجوما واسعا على اتجاه كوبيانسك وسيطرت على مواقع مهمة في منطقة أولشانا في مقاطعة خاركوف.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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