الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل دعم عودة النظام الدستوري في النيجر

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، وجدت دعما من قبل أطراف المجتمع المدني لعودة النظام الدستوري في النيجر، خلال الزيارة التي أجرت خلالها عدة اجتماعات.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “وصل إلى نولاند خلال اجتماعاتها أنه يوجد دعم من المجتمع المدني للعودة إلى النظام الدستوري، لذا سنواصل الضغط من أجل ذلك”.

تعيين أعضاء المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر

وتابع ميلر: “من المؤسف للغاية عدم وجود نية من جانب المتمردين في النيجر لقبول مسار الديمقراطية وعمليات التفاوض”.

وكانت نولاند أول مسؤول أمريكي يزور النيجر منذ الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز الماضي، حيث أوضحت نولاند، يوم الاثنين، أنها التقت موسى سالو بارمو، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش ضمن المجلس الوطني لحماية الوطن، الذي تم تشكيله بعد الانقلاب، إضافة إلى 3 من الضباط الموالين له في نيامي عاصمة النيجر ووصفت المحادثات معهم بأنها صعبة”.

المبعوثة الأمريكية للنيجر: المجلس العسكري رفض عرض واشنطن

وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري.