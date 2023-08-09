القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم على منطقة بتروفسكي في دونيتسك

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن قوات كييف قصفت منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، وأطلقت 11 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم، مزودة من “الناتو”.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان الممثلية على قناتها في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 20:45 على التجمع السكني كوراخوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 3 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم… وفي الساعة 22:45 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وجرى إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم”.

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وأفاد البيان أيضًا أنه في الساعة 22:50 تم استهداف التجمع السكني ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وتم إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم.

تقع منطقة بتروفسكي في المشارف الغربية لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة بالنسبة للمركز.

ومنذ إعلان الجمهورية استقلالها عن كييف عام 2014، ما زالت هذه المنطقة، بدءًا من خط التماس خارج مدينة مارينكا، تتعرض لقصف منتظم من قوات الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.