القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 98 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية

ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا جرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف الأراضي الخاضعة للجمهورية 98 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت ما مجموعه 362 مقذوفًا بعيارات مختلفة.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في البيان الذي تم نشره على قناتهم في “تلغرام”: “خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تسجيل 98 حادثة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على محور دونيتسك، نفّذ العدو 91 عملية قصف باستخدام صواريخ متعددة الفوهات ومدافع عيار 155 ملم، منها قذائف عنقودية. فيما تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 152 ملم على محور غورلفكا. وعلى محور ياسينوفاتايا، تم تنفيذ 3 عمليات قصف مدفعي باستخدام مدافع عيار 155 ملم. وفي منطقة شاخترزك، تم تنفيذ عملية قصف واحدة باستخدام أنظمة الصواريخ”.

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وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 362 مقذوفًا بعيارات مختلفة، مضيفًا أن “مناطق القصف الأوكراني شملت المناطق السكنية، ومناطق غورلوفكا، زايتسيفو، ياسينوفاتايا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكيفكا، وشاخترزك.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.