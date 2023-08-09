انهيار 400 منزل في مدينة الجبلين جنوبي السودان جراء هطول أمطار غزيرة

ذكر مصدر حكومي في مدينة “الجبلين” جنوبي السودان، أن نحو 400 منزل قد انهارت جراء هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، دون وقوع إصابات كبيرة.

الخرطوم – سبوتنيك . صرح المصدر، أمس الثلاثاء، لوكالة “سبوتنيك”، بأن “نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة الجبلين والمناطق المجاورة لها خلال الأيام الماضية، انهار ما يقارب 400 منزل جزئيًا أو كليًا، مما اضطر السلطات المحلية لنقل المتأثرين إلى مناطق أخرى لتأمين سكن لهم”.

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وأوضح المصدر أن “لجنة الطوارئ في مدينة الجبلين قامت بزيارة تفقدية للأحياء التي تضررت من الفيضانات نتيجة للأمطار، وأجرت تقييمًا للوضع على المصارف الرئيسية”، مشيرًا إلى أنه “تم نقل بعض العائلات التي دمرت منازلها بالكامل إلى مواقع آمنة”.