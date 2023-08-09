الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

أعلن عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي قامت بإسقاط طائرتين مسيرتين في ضواحي موسكو حاولتا العبور نحو المدينة.

وقال سوبيانين، في قناته على تلغرام: “كانت هناك محاولة لعبور مدينتنا من قبل طائراتين مسيرتين عسكريتين. وقد تم إسقاطهما بواسطة قوات الدفاع الجوي”.

عمدة موسكو: الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت دخول العاصمة الروسية

وأضاف سوبيانين: “ليس لدينا معلومات عن وقوع إصابات جراء سقوط الأجزاء المحطمة، وقوات الطوارئ تعمل في الموقع”.

ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.

كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 6 أغسطس/آب، التصدي لمحاولة نظام كييف استهداف منشآت في موسكو بواسطة طائرة بدون طيار، وأكدت إسقاط المسيرة فوق منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.