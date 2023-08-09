"أنصار الله" اليمنية تعتبر إرسال أمريكا قوات وسفن حربية إلى البحر الأحمر عملا عدائيا

اعتبرت جماعة “أنصار الله” اليمنية، يوم الثلاثاء، إرسال أمريكا قوات وسفن حربية إلى البحر الأحمر، عملًا عدائيًا، محذرة من أن ذلك يهدد المنطقة والملاحة الدولية.

وقال عضو المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله”، علي القحوم، عبر “تويتر”: “نراقب عن كثب التدفق المستمر للقوات الأمريكية والبارجات الحربية قبالة السواحل اليمنية وباب المندب الاستراتيجي والجزر مع التموضع المؤقت في بعض القواعد العسكرية في العند وخور عميرة [محافظة لحج] وحضرموت والمهرة وسقطرى وميون في عمل عدائي مستمر ومؤامرات شيطانية تستهدف اليمن والمنطقة برمتها”.

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وأضاف: “هذا التواجد الأمريكي العسكري غير المبرر يمثل خطورة على المنطقة بالدرجة الأولى سيما في التحركات الاستباقية الأمريكية في السيطرة والتواجد المكثف في باب المندب الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي ويمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف والقوانين الدولية”.

ورأى القحوم أن “التواجد الأمريكي المكثف في باب المندب الاستراتيجي وقبالة السواحل اليمنية يهدد الملاحة الدولية ويخالف الأعراف والقوانين الدولية”.

وأعلن عضو المكتب السياسي لـ “أنصار الله”، التزام الجماعة بحماية الملاحة الدولية، بقوله: “اليمن حاضر دائمًا في حماية الملاحة البحرية والدولية وملتزم بالقانون الدولي ويعطيها الحق في ذلك دون تدخل خارجي وغربي وهي حاضرة في الميدان ولها تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب وهي غنية عن التدخلات الأمريكية لذلك ولديها جيش وأمن ودفاع وقضاء وهي معنية بالدرجة الأولى كدولة مستقلة لها استقلاليتها وسيادتها في حماية الملاحة ومكافحة الإرهاب”.

وأشار إلى “تغيير في المناخ الدولي والإقليمي وكسر القطبية الواحدة وتعدد الأقطاب وإنهاء سيطرة الغرب الاستعمارية في بلدان القرن الإفريقي ومناطق أخرى ومع تصاعد الدعم الأمريكي الغربي في أوكرانيا وإغراق روسيا في المستنقع واستنزاف قوتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والنفوذ الدولي المتوازن ومع محاصرة تنامي الدور الصيني المتزايد في المنطقة الذي قلص الدور الأمريكي وأضعف مواقفه وكشف الدور السلبي والتآمري”.

ولفت إلى “الاتفاق الاستراتيجي برعاية صينية بين السعودية وإيران وانعكاساته الإيجابية على المنطقة ومع صعود دول الشرق والبريكس في سلم التنافس القوي والظاهر والمتصاعد في خلق التوازن الدولي والإقليمي وإضعاف سيطرة الغرب الاستعمارية الآفلة حتمًا إلى الزوال”.

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وختم القيادي في “أنصار الله”، متوعدًا أمريكا بالقول: “نقول للأمريكان بقاؤكم لن يطول مهمًا كانت مبرراتكم وذرائعكم الزائفة فلن نظل مكتوفي الأيدي أمام عدوانكم المستمر على اليمن أرضًا وإنسانًا ومؤامراتكم الخطيرة على المنطقة، وسنقطع دابر الذرائع التي تختلق

ونها للبقاء في السيطرة والانتشار في أي جغرافيا يمنية وفي أي مناطق وحدود بحرية يمنية”.

ويأتي موقف “أنصار الله” غدًا إعلان الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، في بيان، وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار وجندي أمريكي إلى الشرق الأوسط، ودخول السفينة الهجومية البرمائية “يو إس إس باتان” وسفينة الإنزال “يو إس إس كارتر هول”، البحر الأحمر عبر قناة السويس، مشيرًا إلى أن منطقة عمليات الأسطول تشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي و3 نقاط حرجة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب.

ويشهد اليمن للعام التاسع تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله”، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.