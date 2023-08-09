القوات الروسية تحبط 6 هجمات أوكرانية على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان

أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات المجموعة الروسية “المركز”، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أحبطت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان، وقضت على نحو 60 عسكريًا.

موسكو – سبوتنيك . ولفت سافتشوك في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، إلى أنه “في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان، أحبطت وصدت قوات تجمع “المركز” بدعم مدفعي وقصف جوي 6 هجمات لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 واللواءين الميكانيكيين 21 و 42 التابعة للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 60 مسلحًا”.

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بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لسافتشوك، تم تدمير عربة قتال مشاة وعربة مدرعة وشاحنتين من نوع بيك آب. وقضت منظومة “سولنتسيبيوك” على معقل للعدو.

وأضاف رئيس المركز الصحفي، قائلاً إن طائرات “المجوعة” قصفت، بالإضافة إلى ذلك، أربعة أهداف للقوات الأوكرانية في تشيرفونايا ديبروفا وغابات سيريبريانسكي، وهي: مركز قيادة ومراقبة، ونقطتا انتشار مؤقتة، ومعقل للقوات.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.