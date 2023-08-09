إلغاء 350 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "خانون"

أفادت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الأربعاء، بأنه تم إلغاء ما لا يقل عن 350 رحلة جوية في اليابان نتيجة تأثير إعصار “خانون” الذي يجتاح شرق جزيرة كيوشو جنوبي البلاد.

طوكيو – سبوتنيك. وتجاوزت سرعة الرياح في منطقة الإعصار مستويات 30 إلى 40 مترا في الثانية، بحسب قناة “إن إتش كي” اليابانية.

يشار إلى أن هذا الإعصار قد استمر لأكثر من أسبوع جنوبي اليابان، مسبباً أمطاراً غزيرة في جزر أوكيناوا اليابانية وجزيرة كيوشو.