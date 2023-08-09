انخفاض مداخيل أوكرانيا من صادرات الحبوب بمقدار النصف مع إنهاء الصفقة

كشفت البيانات الجمركية لوزارة الزراعة الأوكرانية عن انخفاض صادرات الحبوب من أوكرانيا في شهر يوليو/تموز الماضي، بمقدار 1.4 مرة ما انعكس على الإيرادات التي انخفضت بدورها إلى النصف تقريبا.

وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية في بياناتها أنها صدّرت 2.3 مليون طن من الذرة والقمح والشعير في يوليو، وهو أقل بنسبة 38% عن شهر يونيو/حزيران.

كما انخفضت تدفقات الذرة إلى السوق العالمية بشكل حاد بمقدار النصف إلى نحو 1.1 مليون طن، وعادت إلى مستوى العام الماضي، كما انخفض تصدير القمح بشكل كبير بمقدار الثلث إلى 841 ألف طن.

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وكان الانخفاض الرئيسي في الصادرات عبر الموانئ: إذا تم إرسال 3.1 مليون طن من الحبوب عبرها في يونيو، فقد انخفض بالفعل في يوليو بنسبة 46.5% – 1.67 مليون فقط.