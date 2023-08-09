اعتراف أمريكي جديد بأن الهجوم الأوكراني المضاد بطيء ويواجه صعوبات

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة تدرك أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد القوات الروسية “لا يتقدم بالسرعة المتوقعة”.

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الأوكرانيين أنفسهم، وفي مقدمتهم فلاديمير زيلينسكي، قالوا إنهم لن يقطعوا مسافة بعيدة في هذا الهجوم، أو لن يتقدموا بالسرعة المتوقعة، لافتًا إلى أن التقدم الذي يحرزونه “بطيء ولا يخلو من الصعوبات”.

وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، قال كيربي في تصريحات متلفزة، إن بلاده ستواصل تقديم الموارد العسكرية إلى كييف، بما في ذلك معدات إزالة الألغام وذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ.

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كان رئيس النظام الأوكراني أقرّ في مقطع فيديو نشره مكتبه، الثلاثاء، بأن الهجوم المضاد “لم يكن سهلا وربما يحدث بشكل أبطأ مما كان يأمله البعض”.

وخلال الساعات الماضية، قال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: “نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري”.