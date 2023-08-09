الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مخربا في شبه جزيرة القرم، قام بتفجير خط أنابيب غاز بناءً على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني.

وجاء في بيان الجهاز: “اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيا من مواليد عام 1980، متورطا في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي، في منشأة البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم، بناء على تعليمات من جهاز الاستخبارات الأوكراني”.

وأفاد البيان: “المخرب قام بتفجر، في 23 يونيو 2023، خط أنابيب غاز في قرية كوريز باستخدام متفجرات”.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: “في مرآب الخاص بالمتهم، تم ضبط متفجرات من طراز “سي-4″ أجنبية الصنع تزن كيلوغرامين، ومفجرين كهربائيين عسكريين من نوع EDP، وجهازي إشعال كهربائيين”.

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واعترف الشخص المتورط بالتعاون مع الخدمات الخاصة الأوكرانية.