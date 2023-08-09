فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية

لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة “بكين ديلي”، الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.
💥💥 CHINA: The regime has decided to flood localities near Beijing to prevent water from invading the capital.
Over 850,000 people in the Hebei province have been ordered to leave their homes immediately. pic.twitter.com/gEBxBHC7xP
— ビットコイン 𓁿⩜ (@DogeXbt) August 9, 2023
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