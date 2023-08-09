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فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة “بكين ديلي”، الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.

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موقع سبوتنيك الروسي

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