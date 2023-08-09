مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب عدم رغبة واشنطن بدء محادثات سلام حول أوكرانيا

أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، لأن هذا سيكون بمثابة اعتراف بهزيمتها في الصراع.
وجاءت تصريحات ماكغريغور على برنامج Judging Freedom على منصة “يوتيوب”، قال خلالها: ” المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة، أي هزيمة كاملة وكل شيء كان يعتمد على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 16:48 GMT
وأضاف ماكغريغور، بالقول: “كيف ستتخلى واشنطن عن هذه التصريحات”.
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو وكييف ضد أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارًا فعليا لروسيا.
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