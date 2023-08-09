مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي

وأشار المصدر إلى أن “العبوة التي زرعها إرهابيون قرب منطقة (الشياح) في ريف درعا، أدت لاستشهاد الأحمد ورفاقه على الفور، كما أسفرت عن إصابة شديدة الخطورة للمصور لدى قناة الفضائية السورية أحمد المسالمة”.