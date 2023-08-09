إعلام ألماني: زيلينسكي فشل في قمة السعودية

وكتب في صحيفة “Junge Welt”، الصحفي راينهارد لوترباخ، الذي قال إن الاجتماع انتهى دون اعتماد إعلان ختامي وهذا ما يتناقض مع إعلان رئيس الوفد الأوكراني، أندريه يرماك، المسبق الذي سمى هدف بلاده وهو توحيد العالم بأسره حول أوكرانيا، ومن المشكوك فيه جدا أن تكون كييف قد اقتربت من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع”.