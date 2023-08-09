إعلام ألماني: زيلينسكي فشل في قمة السعودية

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، عن فشل أوكرانيا بتحقيق أهدافها في قمة جدة التي انعقدت في الأسبوع الماضي.
وكتب في صحيفة “Junge Welt”، الصحفي راينهارد لوترباخ، الذي قال إن الاجتماع انتهى دون اعتماد إعلان ختامي وهذا ما يتناقض مع إعلان رئيس الوفد الأوكراني، أندريه يرماك، المسبق الذي سمى هدف بلاده وهو توحيد العالم بأسره حول أوكرانيا، ومن المشكوك فيه جدا أن تكون كييف قد اقتربت من ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
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4 أغسطس, 16:37 GMT
وأشار المؤلف إلى أن البرازيل والمكسيك، وهما أكبر دولتين في أمريكا اللاتينية، أوضحتا أنهما تعتبران مفاوضات السلام دون مشاركة روسيا بلا معنى.
ووفقا له، إذا لم تغير كييف شروطها الجذرية من أجل حل سلمي للأزمة، فلن تكون هناك نتيجة وفي الوقت نفسه، يجب أن تسرع لأن الوضع بدأ يزعج حتى مؤيدي أوكرانيا.
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