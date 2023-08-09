القوات الروسية تصد 3 هجمات على محور زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نجحت في صد 3 هجمات على محور زابوروجيه.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نجحت الإجراءات النشطة للقوات الروسية في صد ثلاث هجمات شنتها المجموعات الهجومية للواء 46 الجوي الأوكراني في مناطق رابوتينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه”.

وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع من طراز “غفوزديكا”، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر “دي-30”.

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