تداولت مواقع روسية مشاهد لتنفيذ مجموعة تابعة للقوات الخاصة الروسية عملية ليلية دقيقة استطاعت فيها مهاجمة مقر أوكراني وتدميره، وتحيّد عددا من الجنود الأوكرانيين.
قامت عناصر القوات الخاصة الروسية المؤلفة من 9 أفراد تحت تغطية جوية بعد إجراء الاستطلاع بمهاجمة المقر الأوكراني وتدميره.
ووفقًا لميثاق الاستطلاع الخاص في القوات المسلحة الروسية، فإن الغارة النارية هي هجوم مفاجئ من قبل مجموعة الاستطلاع على هدف معاد محدد مسبقًا بهدف تدميره.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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