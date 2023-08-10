ارتفاع عدد المضربين عن الطعام بين الأسرى الفلسطينيين إلى 7

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى سبعة، وذلك بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما) من مدينة سلفيت إلى الإضراب المفتوح عن الطعام قبل ثلاثة أيام احتجاجا على احتجازه الإداري في سجن نفحة.

أوضح نادي الأسير في بيان، نقلته وكالة أنباء “وفا” أن دقروق اعتقل في 13 يناير/ كانون الثاني 2023، وأمر اعتقال إداري صدر بحقه لمدة ستة أشهر، وهذا هو أول اعتقال له.

يشار إلى أنه ما زال الأسرى سيف حمدان (29 عامًا)، وصالح ربايعة (22 عامًا)، وقصي خضر (25 عامًا)، وأسامة خليل (23 عامًا) يواصلون إضرابهم عن الطعام لمدة 11 يومًا. كما يتابع الأسيران كايد الفسفوس (34 عامًا) وسلطان خلوف (42 عامًا) إضرابهما منذ سبعة أيام.

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وأكد نادي الأسير أن تصاعد الإضرابات يأتي في ظل استمرار تصعيد السلطات الإسرائيلي للاعتقال الإداري، حيث يبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات “انتفاضة الأقصى”.

وطالب نادي الأسير بإعادة تقييم التعامل مع الجهاز القضائي الإسرائيلي، وعلى وجه التحديد في قضية الاعتقال الإداري، مشددا على ضرورة وجود استراتيجية وطنية للمقاطعة الشاملة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الداخلي “الشاباك” اعتقل خلية فلسطينية اعتزمت تنفيذ عمليات “إرهابية”.

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وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع جهاز الشاباك اعتقلا “خلية” فسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تنشط في مدينتي جنين ونابلس في الضفة الغربية، خططت لتنفيذ عمليات.