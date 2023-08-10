تركيا تعلن مقتل وإصابة خمسة من جنودها في العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم نفذه أفراد من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وذكر موقع “السومرية” عن وزارة الدفاع التركية أن الهجوم وقع في منطقة المخلب – القفل التي تشنها تركيا ضمن عملياتها داخل الأراضي العراقية في شمال العراق.

وأعلنت الوزارة أيضا أن قواتها نجحت في اعتقال خمسة أشخاص حاولوا دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية وأثناء تنقلهم من سوريا.

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وأظهرت التحقيقات أن اثنين من هؤلاء الأشخاص ينتميان إلى التنظيمين الإرهابيين “بي كي كي – كي جي كي” و”بي واي دي – واي بي جي”

يذكر أنه في عملية نوعية، تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الشخص المسؤول عن نقل الأسلحة والذخائر في تنظيم “بي كي كي” الإرهابي في مدينة سنجار شمالي العراق، يوم الجمعة الماضي.

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وذكرت وكالة الأناضول، أن الاستخبارات التركية نجحت في تحييد شخصية بارزة في حزب العمال الكردستاني أو المعروف بـ”بي كي كي” الإرهابي، وهو يلماز بيرم، المسؤول عن نقل الأسلحة والذخائر في التنظيم.

من جانبها، أوضحت صحيفة حرييت التركية أن يلماز بيرم، يطلق عليه “ضابط البريد” لحزب العمال الكردستاني، وهو اسم كودي يتنقل به، حيث نجحت الاستخبارات التركية في قتله في عملية نوعية بمدينة سنجار شمالي العراق.