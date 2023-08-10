بايدن يعتزم تقديم طلب للكونغرس لتخصيص تمويل بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم طلب إلى الكونغرس، غدًا الخميس، للسماح بتخصيص تمويل إضافي لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار أو أكثر.

واشنطن – سبوتنيك . وأكد مصدر مطلع، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “أعتقد أن هذا دقيق، ومن المتوقع أن يكون المبلغ أكثر من 10 مليارات دولار، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية بشأن اعتزام بايدن تقديم طلب للكونغرس لتخصيص 10 مليارات دولار لمواصلة دعم أوكرانيا خلال العام المقبل.

أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

وأول أمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر، أن أمريكا ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، رفض ميلر الكشف عن تفاصيل حول محتوى حزمة المساعدات الجديدة، وكذلك أنظمة الصواريخ الجديدة المحتملة، والتي تناقشها واشنطن وكييف.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.