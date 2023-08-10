قوات "أخمات" الروسية: الجيش الأوكراني فقد نحو 30 % من المعدات العسكرية المقدمة من الغرب

أعلن قائد القوات الروسية “أخمات” ونائب قائد الفيلق الثاني في الجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف، أن الجيش الأوكراني فقد بالفعل أكثر من 30 في المئة من المعدات العسكرية التي حصل عليها من الغرب.

غروزني – سبوتنيك. وصرح علاء الدينوف عبر حسابه على “تلغرام”: “لقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 في المئة من المعدات العسكرية التي قدمها لها الغرب، وأغلب المعدات المتبقية تخضع للإصلاح”.

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وأضاف: “العدو فقد، إلى جانب هذه المعدات، أيضًا أعدادًا من الأفراد الذين كانوا مدربين بشكل جيد خلال العمليات الهجومية الأخيرة”، موضحًا أن نظام كييف يتكبد خسائر على جميع الجبهات.

وأشار القائد العسكري الروسي إلى أن معظم الضباط الشبان في الجيش الأوكراني الذين كانوا مسؤولين عن تنفيذ عمليات هجومية على الجبهات الأمامية اختفوا تمامًا، ويتم حاليًا تشكيل وحدات جديدة لتنفيذ هذه العمليات، لكن الجيش الأوكراني، وفقًا لتصريحات علاء الدينوف، يفتقر للوقت لتدريب هذه الوحدات على تنفيذ عمليات هجومية.

وأوضح قائلاً:

“نحن نتحكم في كل شيء، تكنولوجيا المعلومات ترصد كل شيء، وتصل المعلومات إلينا باستمرار، ولذلك فإننا جاهزون بالكامل للرد المضاد التالي”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

ومنذ شهرين تقريبًا، بدأت القوات الأوكرانية ما يسمى “الهجوم المضاد” على مواقع القوات الروسية على عدة جبهات، بما في ذلك دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.