الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو

أفادت الخدمة الصحافية للقيادة الإقليمية لوزارة الطوارئ الروسية، صباح اليوم الخميس، باندلاع حريق في ورشة لصيانة السيارات في ضواحي موسكو في منطقة دوموديدوفو بمساحة ألف متر مربع.
وقالت الطوارئ الروسية: “تلقينا تقارير عن حريق في ورشة لصيانة السيارات على مساحة ألف متر مربع في منطقة دوموديدوفو، قرية كونستانتينوفو، طريق الطريق الدائري، رقم 1، مبنى 1”.
الطوارئ الروسية: اندلاع حريق من المستوى الرابع داخل مركز للتسوق في مقاطعة موسكو
9 ديسمبر 2022, 04:55 GMT
ووفقًا لبيانات وزارة الطوارئ، “مساحة الحريق تبلغ ألف متر مربع”، ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع إصابات.
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