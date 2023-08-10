الطوارئ الروسية: اندلاع حريق في منطقة دوموديدوفو بضواحي العاصمة موسكو

وقالت الطوارئ الروسية: “تلقينا تقارير عن حريق في ورشة لصيانة السيارات على مساحة ألف متر مربع في منطقة دوموديدوفو، قرية كونستانتينوفو، طريق الطريق الدائري، رقم 1، مبنى 1”.