اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي… فيديو

أفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الخميس، بأن المرشح الرئاسي الإكوادوري فيرناندو فيلافيسنسيو، قُتل خلال تجمع انتخابي في العاصمة الإكوادورية كيتو، وأصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح.

وذكرت صحيفة “إل أونيفيرسو” المحلية أن المرشح قُتل بثلاث رصاصات في رأسه، في حين أكد صديق فيلافيسنسيو وفاته.

وذكر عضو في فريق حملته لوسائل الإعلام المحلية أن فيلافيسنسيو كان على وشك أن يدخل سيارته عندما خرج رجل وأطلق عليه النار في الرأس.

كما أكد الرئيس الحالي غييرمو لاسو وفاة فيلافيسنسيو على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرون خلال التجمع، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، وفقًا للتقرير.