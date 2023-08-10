سلطات زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول على محور المقاطعة

موسكو – سبوتنيك . وقال باليتسكي خلال مقابلة مع “سبوتنيك”: “بالمناسبة، العدو خلال هجومه المضاد، لم يصل حتى إلى الخط الأول [للدفاع]. لقد استولوا على بعض المعاقل، لكن هذا ليس خط الدفاع، هذا جزء من خط الدفاع الذي يتكون منه الخط الأول، لقد استولوا فقط على عدد قليل من المعاقل، طوال ذلك الوقت.. خلال شهرين”.