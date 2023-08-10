"روستيخ" تزيد من إنتاج العربات والمدرعات المصفحة العسكرية بشكل قياسي

أعلن النائب الأول للمدير العام لشركة “روستيخ” الحكومية للصناعات العسكرية، فلاديمير أرتياكوف، أن الشركة ضاعفت من إنتاج المركبات والمدرعات العسكرية أربع مرات.

وقال أرتياكوف خلال مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، عشية المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2023، إنه مع بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تضاعف إنتاج المركبات المدرعة أربع مرات. وفي كثير من الأحيان يتم الشحن قبل الموعد المحدد.

وتابع بالقول: أعتقد أن المركبات التي نرسلها إلى الجبهة يتم تحسينها باستمرار مع مراعاة الخبرة القتالية وتزداد فعالية مع التطوير المخصص لهذه المركبات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة “روستيخ” تزيد من إنتاج المعدات العسكرية للعملية الخاصة

وأعلن سيرغي تشيميزوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية، أن المعدات العسكرية التي تستخدمها روسيا في إطار العملية العسكرية الخاصة تنتجها شركات “روستيخ” بنسبة 90%.

وقال تشيميزوف خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “لقد قمنا بزيادة حجم الإنتاج لجميع أنواع المنتجات العسكرية، والتي تشارك بشكل مكثف اليوم في العملية العسكرية. إذا تحدثنا عن العملية العسكرية، فعندئذ لدينا 90% من جميع المنتجات، التي تشارك هناك”.