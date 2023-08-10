مصدر لـ"سبوتنيك": الضمانات الشفهية التي تتلقاها تركيا من الغرب غير كافية لاستئناف صفقة الحبوب

وقال المصدر، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار في تصريحاته أخيرًا إلى أهمية اتخاذ الغرب خطوات بناءة لاستئناف العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب”.

وأضاف: “المفاوضات مع عدد من الدول الغربية جارية، كما أننا نتلقى ضمانات شفهية من شركائنا، لكن الواقع العملي يدل على أن هذا غير كاف، خاصة عندما يتعلق الأمر أولا باستئناف تفعيل آلية التصدير، ثم جعل هذه العملية مستدامة”.