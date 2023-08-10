المجلس العسكري في النيجر يشكل حكومة انتقالية جديدة تضم 21 وزيرا

وقّع رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تشياني مرسومًا بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأفاد موقع “أكتونيجر” بأن تشياني وقع مرسوم تشكيل الحكومة الانتقالية، أمس الأربعاء، وهي مؤلفة من 21 وزيرًا، وتضم عددًا ضئيلا من العسكريين.

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال؛ موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

مستشار بازوم: تدخل “إيكواس” عسكريا في النيجر يعني أن أفريقيا كلها ستكون في حرب

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل رئيس البلاد محمد بازوم.

ومطلع آب/أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.