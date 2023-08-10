جنود روس يتحكمون بمسيرة أوكرانية وينزلوها باستخدام سلاح الحرب الإلكترونية… فيديو

اعترض طاقم روسي تابع لقوات الحرب الإلكترونية مسيّرة أوكرانية، ونجح بإنزالها عن طريق التحكم بها وبنظامها باستخدام مضاد طائرات مسيّرة محمول روسي الصنع.
وتظهر المشاهد الجنود الروس وبأيديهم سلاح يسيطر على المسيّرات ويقوم بإنزالها بسلام إلى الأرض لتصبح بحوزة القوات الروسية.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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