اختبار بطانية عسكرية روسية مضادة للقنابل والشظايا

ووفقا لها، تم اختبار الغطاء على مسافة بين 3 و 5 أمتار من العينة التسلسلية للبطانية المضادة للتشظي، من خلال تفجير قنابل مختلفة وبالرغم من السرعة الأولية للتشظي البالغة 700 متر في الثانية، إلا أن أكثر من 85 في المئة من شظايا العناصر الضاربة تمكنت من التأثير على البطانية.