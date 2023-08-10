اختبار بطانية عسكرية روسية مضادة للقنابل والشظايا

أجرى معهد أبحاث الصلب اختبارا على غطاء “إيجيس” المضاد للتشظي، وذلك عن طريق تفجير قنابل يدوية قريبة وإطلاق النار عليها بمسدس.
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجموعة شركات “كلاشنيكوف” أن الاختبارات أجريت في موقع الاختبار التابع للمعهد المركزي لبحوث الهندسة الدقيقة في كليموفسك بالقرب من موسكو.
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11:13 GMT
ووفقا لها، تم اختبار الغطاء على مسافة بين 3 و 5 أمتار من العينة التسلسلية للبطانية المضادة للتشظي، من خلال تفجير قنابل مختلفة وبالرغم من السرعة الأولية للتشظي البالغة 700 متر في الثانية، إلا أن أكثر من 85 في المئة من شظايا العناصر الضاربة تمكنت من التأثير على البطانية.
وأشار المكتب الصحفي لكلاشنيكوف إلى أن “الشظايا التي اخترقت البطانية لا تشكل أيضًا خطرًا على الحياة، لأنها فقدت قدرتها التدميرية وأصبحت قوتها الفتاكة في حدها الأدنى”.
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