وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى يشارك في منتدى "الجيش – 2023"

صرح سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى روسيا، ليون دودونو بوناغازا، اليوم الخميس، بأن وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى سيزور روسيا الأسبوع المقبل وسيشارك في منتدى الجيش-2023.

وقال دودونو بوناغازا لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال عن من سيمثل البلد الأفريقي في منتدى الجيش-2023: “سيرأس وفد جمهورية إفريقيا الوسطى وزير الدفاع، وسيرافقه وفد من الضباط رفيعي المستوى”.

وفي مايو، قال وزير دفاع جمهورية أفريقيا الوسطى كلود رامو بيرو إن المفاوضات بين جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا حول بناء قاعدة عسكرية في هذا البلد لا تزال جارية، ولم يتم تحديد موعد افتتاح القاعدة بعد.

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